Governo, Draghi “pronto a lasciare”. Ma per evitare le urne l’ipotesi di una nuova fiducia (Di giovedì 14 luglio 2022) A Palazzo Chigi cresce la tentazione di un passo indietro, ma Mattarella frena ed è pronto a rimandare il premier in Aula Leggi su lastampa (Di giovedì 14 luglio 2022) A Palazzo Chigi cresce la tentazione di un passo indietro, ma Mattarella frena ed èa rimandare il premier in Aula

Pubblicità

CottarelliCPI : La riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) è legge, come previsto dal PNRR. Gli ITS sono fondamentali per cr… - ivanscalfarotto : Cadesse il Governo, per il mondo saremmo il Paese che si è privato della guida autorevole di Draghi per un termoval… - matteorenzi : Penso che così il Governo non vada più avanti. Meglio un Draghi bis senza grillini o le elezioni. Ne ho parlato ogg… - Steff_eu : Mi sono isolato un attimo per fare gli esami e il governo #Draghi sta per cadere? Mannaggia - P_Gonsalvus : @Ettore_Rosato Guardi che il decreto passa perché la maggioranza c'è ugualmente anche senza di loro. Il Governo poi… -