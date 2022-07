Decreto Aiuti oggi in Senato, M5S non voterà fiducia (Di giovedì 14 luglio 2022) Decreto Aiuti oggi in Senato. Il Movimento Cinque Stelle uscirà dall'Aula e non voterà sulla questione di fiducia posta dal governo, come annunciato ieri dal leader Giuseppe Conte. "Al Senato non è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022)in. Il Movimento Cinque Stelle uscirà dall'Aula e nonsulla questione diposta dal governo, come annunciato ieri dal leader Giuseppe Conte. "Alnon è ...

Pubblicità

lorepregliasco : Il consiglio nazionale del M5S ha deciso di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla fiducia posta… - borghi_claudio : @giulianol @TheForgottenM13 @megliobarbari L'unica cosa che si otterrebbe non facendo passare il decreto aiuti doma… - Linkiesta : Gli #Himars sfiduciano #Putin, #Conte sfiducia #Draghi Oggi l’avvocato del populismo si prende il rischio di far c… - universo_astro : RT @yarynagrusha: .@christianrocca: Oggi l’avvocato del populismo si prende il rischio di far cadere il governo atlantista sul decreto aiut… - fanpage : Bocche cucite dalla maggior parte dei big del M5S, dopo la lunga assemblea notturna dei gruppi parlamentari, nella… -