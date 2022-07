Crisi governo, il retroscena di Klaus Davi: "Perché Conte non tornerà sui suoi passi" (Di giovedì 14 luglio 2022) Per Klaus Davi la Crisi è destinata a interrompersi nel peggiore dei modi per il governo. Il motivo? "Ora che Giuseppe Conte ha deciso di non votare la fiducia al governo e di prendere nettamente e visibilmente le distanze dalla politica di Draghi, non gli conviene assolutamente fare un passo indietro e tornare nell'esecutivo sia dopo un eventuale rimpasto sia come appoggio esterno". Per il giornalista "la sua mossa è finalizzata a intercettare un forte target di sContenti e di componenti della società che non sono andati a votare, in modo che non finiscano completamente nella sfera elettorale di Giorgia Meloni. Per cui ritengo altamente improbabile e non conveniente per Conte tornare sui propri passi. A questo punto, visto che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Perlaè destinata a interrompersi nel peggiore dei modi per il. Il motivo? "Ora che Giuseppeha deciso di non votare la fiducia ale di prendere nettamente e visibilmente le distanze dalla politica di Draghi, non gli conviene assolutamente fare un passo indietro e tornare nell'esecutivo sia dopo un eventuale rimpasto sia come appoggio esterno". Per il giornalista "la sua mossa è finalizzata a intercettare un forte target di snti e di componenti della società che non sono andati a votare, in modo che non finiscano completamente nella sfera elettorale di Giorgia Meloni. Per cui ritengo altamente improbabile e non conveniente pertornare sui propri. A questo punto, visto che ha ...

