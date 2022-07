Centaurus | la variante ' più contagiosa' di Omicron Vaccini aggiornati ' potrebbero non essere efficaci'

(Di giovedì 14 luglio 2022)è la nuovadel Covid . È stata finora individuata in dieci Paeisi. Il nome completo èBA.2.75. La sottoè emersa per la prima volta in India a maggio. 'Sembra ...

SkyTG24 : Covid, allarme dalla Gran Bretagna sulla nuova variante Centaurus: cosa sappiamo

è la nuovadel Covid . È stata finora individuata in dieci Paeisi. Il nome completo è Omicron BA.2.75. La sottovariante è emersa per la prima volta in India a maggio. 'Sembra ..., la'più contagiosa' di Omicron. Vaccini aggiornati 'potrebbero non essere efficaci' Lo rileva il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. L'aumento è inferiore rispetto a quello ...Centaurus è la nuova variante del Covid. È stata finora individuata in dieci Paeisi. Il nome completo è Omicron BA.2.75. La sottovariante è ...Aumentano i ricoveri e le terapie intensive in Italia. Dal 6 al 12 luglio i ricoverati con sintomi Covid nei reparti di area medica sono aumentati del ...