Bimbo di 5 anni trovato dai genitori morto con la testa in un pallone gonfiabile (Di giovedì 14 luglio 2022) Doveva essere uno scherzo e invece è finita in tragedia per un bambino di 5 anni. A trovarlo esanime sul pavimento è stata la mamma. Era il piccolino di casa e pochi giorni prima mamma e papà gli avevano regalato un gonfiabile grande quanto lui a forma di dinosauro. Il bambino probabilmente voleva fare uno scherzo ai genitori e ai fratelli maggiori ma il gioco è finito in tragedia. ANSA/LAURENT GILLIERON/ARCHIVIOIl Bimbo di cinque anni è morto per avvelenamento da elio. Karlton Noah Donaghey, di Gateshead in Inghilterra, è stato ritrovato da sua madre Lisa Donaghey, di 43 anni, sul pavimento della loro casa con il palloncino sopra la testa e il collo. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi ma ogni tentativo di ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 luglio 2022) Doveva essere uno scherzo e invece è finita in tragedia per un bambino di 5. A trovarlo esanime sul pavimento è stata la mamma. Era il piccolino di casa e pochi giorni prima mamma e papà gli avevano regalato ungrande quanto lui a forma di dinosauro. Il bambino probabilmente voleva fare uno scherzo aie ai fratelli maggiori ma il gioco è finito in tragedia. ANSA/LAURENT GILLIERON/ARCHIVIOIldi cinqueper avvelenamento da elio. Karlton Noah Donaghey, di Gateshead in Inghilterra, è stato rida sua madre Lisa Donaghey, di 43, sul pavimento della loro casa con il palloncino sopra lae il collo. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi ma ogni tentativo di ...

