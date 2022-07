Avanti un altro, cambio di guardia: il concorrente ammutolisce Paolo Bonolis (Di giovedì 14 luglio 2022) Avanti un altro sotto un nuovo aspetto, il partecipante ha osato laddove è impossibile. Bonolis resta incredulo. Si rimane sempre a bocca aperta seguendo il game show del preserale del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 14 luglio 2022)unsotto un nuovo aspetto, il partecipante ha osato laddove è impossibile.resta incredulo. Si rimane sempre a bocca aperta seguendo il game show del preserale del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

FREEvax_NOgp : RT @RHolzeisen: 3/ Ma con questo provvedimento del #TAR dell’#Umbria una magistratura ragionevole ha fatto, in via cautelare, un altro impo… - gogobagogo81 : @Barbiero Avanti un'altro! #ZelenskyWarCriminal #FuckUkroWehrmacht - Enzo97736396 : Il pensiero va a chi non ce la fa, a chi sta vivendo un periodo particolare della sua vita e non riesce a trovare l… - LuciLuci78 : Qualche altro partito che si vuole suicidare? Prego, avanti #Draghi #crisidigoverno - vibes_ghana : @FTB_Champagne @ada_cotugno Wow! Allora si che sai tutto del Barça , impressionante. In 360 minuti sei diventato un… -