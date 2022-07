Auto pirata investe una madre e suo figlio: il conducente non aveva la patente (Di giovedì 14 luglio 2022) Una giovane mamma lotta nel reparto di terapia intensiva della Poliambulanza di Brescia, dopo essere stata travolta da un’Auto pirata mentre spingeva il passeggino con all'interno il figlioletto di soli due anni. Il piccolo ha... Leggi su europa.today (Di giovedì 14 luglio 2022) Una giovane mamma lotta nel reparto di terapia intensiva della Poliambulanza di Brescia, dopo essere stata travolta da un’mentre spingeva il passeggino con all'interno illetto di soli due anni. Il piccolo ha...

Pubblicità

telodogratis : Auto pirata investe una madre e suo figlio: il conducente non aveva la patente - rinnegatto : Se hanno nella bio 'pirata', 'ribelle', 'brigante', 'guerriero' vuol dire che lanciano abitualmente la spazzatura dall'auto in corsa. - AvvCanu : Il motociclista investito da un’auto va risarcito anche se non riesce a identificare il “pirata” - diregiustizia : Il #motociclista investito da un’#auto va risarcito anche se non riesce a identificare il “pirata” ?? - sardanews : Selargius, auto pirata distrugge la Fiat di un tecnico del Brotzu: “Voglio essere risarcito” -