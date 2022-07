Atp Bastad 2022: programma e orari quarti di finale venerdì 15 luglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dei quarti di finale del torneo Atp 250 di Bastad (Svezia). Sulla terra rossa svedese si entra nella fase calda del torneo: si parte alle ore 11:00 con l’argentino Cerundolo che affronta il russo Aslan Karatsev, a seguire partita tra due specialisti come l’argentino Diego Schwartzman e Pablo Carreno Busta. Poi tutti gli occhi saranno puntati su Dominic Thiem che è tornato a vincere due partite di fila a livello Atp da tempo immemore e che se la dovrà vedere contro l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero otto. A chiudere il programma il serbo Laslo Djere proverà a fare lo sgambetto alla testa di serie numero due, il russo Andrej Rublev. Ecco il programma completo con gli orari di ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco deididel torneo Atp 250 di(Svezia). Sulla terra rossa svedese si entra nella fase calda del torneo: si parte alle ore 11:00 con l’argentino Cerundolo che affronta il russo Aslan Karatsev, a seguire partita tra due specialisti come l’argentino Diego Schwartzman e Pablo Carreno Busta. Poi tutti gli occhi saranno puntati su Dominic Thiem che è tornato a vincere due partite di fila a livello Atp da tempo immemore e che se la dovrà vedere contro l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero otto. A chiudere ilil serbo Laslo Djere proverà a fare lo sgambetto alla testa di serie numero due, il russo Andrej Rublev. Ecco ilcompleto con glidi ...

