Amichevole 2022, Empoli a valanga sul Castelfiorentino: nell’11-0 a segno anche Destro e Satriano (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Empoli supera 11-0 il Castelfiorentino nella seconda Amichevole precampionato dei toscani grazie alle doppiette di Leo Stulac, Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi e alle reti realizzate da Andrea La Mantia, Giovanni Crociata, Tyronne Ebuehi, Mattia Destro e Martin Satriano. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Gli azzurri si rendono protagonisti un ottimo avvio di partita, tant’è che dopo appena cinque minuti si ritrovano già in vantaggio grazie alla rete di Andrea La Mantia che, una volta ricevuta la sfera da Merola, la piazza sotto la traversa. Al quarto d’ora di gioco ci pensa l’ex Milan Giovanni Crociata a firmare il gol del raddoppio, battendo il portiere avversario con una meravigliosa conclusione che si insacca sotto l’incrocio dei pali. I ragazzi guidati da mister Paolo Zanetti, come ampiamente ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) L’supera 11-0 ilnella secondaprecampionato dei toscani grazie alle doppiette di Leo Stulac, Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi e alle reti realizzate da Andrea La Mantia, Giovanni Crociata, Tyronne Ebuehi, Mattiae Martin. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Gli azzurri si rendono protagonisti un ottimo avvio di partita, tant’è che dopo appena cinque minuti si ritrovano già in vantaggio grazie alla rete di Andrea La Mantia che, una volta ricevuta la sfera da Merola, la piazza sotto la traversa. Al quarto d’ora di gioco ci pensa l’ex Milan Giovanni Crociata a firmare il gol del raddoppio, battendo il portiere avversario con una meravigliosa conclusione che si insacca sotto l’incrocio dei pali. I ragazzi guidati da mister Paolo Zanetti, come ampiamente ...

