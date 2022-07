A fuoco un deposito nel Casertano, intervengono i vigili del fuoco (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Cinque mezzi pesanti per la raccolta dei rifiuti ed un container abitativo sono andati a fuoco all’interno di un deposito nel comune di Santa Maria la Fossa (Caserta). Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco supportate da quattro autobotti, provenienti dalla sede Centrale del Comando di Caserta, dal distaccamento di Mondragone, dai comandi provinciali di Benevento e Avellino; le fiamme sono state circoscritte. Il rogo ha generato una colonna di fumo nero che ha invaso tutta l’area circostante ed era ben visibile da molti chilometri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Cinque mezzi pesanti per la raccolta dei rifiuti ed un container abitativo sono andati aall’interno di unnel comune di Santa Maria la Fossa (Caserta). Sul posto sono intervenute quattro squadre deidelsupportate da quattro autobotti, provenienti dalla sede Centrale del Comando di Caserta, dal distaccamento di Mondragone, dai comandi provinciali di Benevento e Avellino; le fiamme sono state circoscritte. Il rogo ha generato una colonna di fumo nero che ha invaso tutta l’area circostante ed era ben visibile da molti chilometri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

Tacodrillo : @max67cuoreadx Massa di #ciglioni Picnic è un azienda di auto elettriche il cui deposito è andato a fuoco. Non c'en… - Tluigi15 : RT @marangelo2005: 12) sempre a nord di Kherson saltato un deposito russo ,e generalmente sostenuto fuoco di artiglieria ucraina . All' int… - Daniela54092686 : RT @marangelo2005: 12) sempre a nord di Kherson saltato un deposito russo ,e generalmente sostenuto fuoco di artiglieria ucraina . All' int… - carlo_masera : RT @marangelo2005: 12) sempre a nord di Kherson saltato un deposito russo ,e generalmente sostenuto fuoco di artiglieria ucraina . All' int… - ValeryMell1 : RT @marangelo2005: 12) sempre a nord di Kherson saltato un deposito russo ,e generalmente sostenuto fuoco di artiglieria ucraina . All' int… -