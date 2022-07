Valentina Botta Articolo Uno | Mai con Di Maio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) di Erika Noschese La salernitanae Alessandro Tartaglione i nuovi co-segretari diUno Campania. L’elezione è avvenuta all’unanimità, nei giorni scorsi al termine dell’assemblea regionale dei delegati e delle delegate che si sono riuniti a Napoli alla Domus Ars in via Santa Chiara. Si tratta di una vera e propria innovazione per la valorizzazione della parità di genere nei partiti politici, principio fondamentale previsto dall’24 dello Statuto nazionale diUno. Una rappresentanza politica a due, quindi, che guiderà la compagine progressista della Campania per i prossimi anni, frutto di un accordo unitario tra le diverse federazioni provinciali. Oggi il movimento – che vanta la presenza di un parlamentare di spessore quale Federico Conte – è al lavoro per ...

Cronache Salerno

