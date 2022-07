Tour de France 2022 in tv oggi | orari mercoledì 13 luglio | programma | tv | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la ‘giornata cuscinetto’ di Megeve, che ha visto protagonista la fuga di giornata con il successo di Magnus Cort Nielsen (EF Education Easypost), ildeentra in una due giorni cruciale per il destino della classifica generale. Si va da Albertville fino ai 2413 metri del Col du Granon Serre Chevalier dopo quasi 152 chilometri. Quattro le salite previste per quest’. La prima è un approccio morbido, ma nemmeno tanto, la Lacets de Montvernier di seconda categoria (3,4 km all’8,2%), ma dopo i primi 80 chilometri inizia la festa: Col du Telegraphe (11,9 km al 7,1%), seguito successivamente dallo storico Col du Galibier (17,7 km al 6,9%, dove verrà assegnato il Souvenir Henri Desgrange), discesa e arrivo in ascesa (11,3 km al 9,2%). La decima tappa delde...