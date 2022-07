Tabellone Wta Budapest 2022: Trevisan numero due del torneo, al via anche Cocciaretto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Tabellone principale del torneo Wta 250 di Budapest 2022, in programma dall’11 al 17 luglio. Prima testa di serie è Barbora Krejcikova, che dopo aver saltato quasi completamente tutta la stagione primaverile sul rosso punta a ottenere punti importanti per risalire in classifica. Torna sull’amata terra rossa anche Martina Trevisan, numero due del seeding. Sia lei che Elisabetta Cocciaretto avranno una tennista di casa come prima avversaria. IL Tabellone COMPLETO (1) Krejcikova vs X. Wang Bogdan b. Udvardy 6-2 5-7 6-0 Krunic b. (SR) Siegemund 6-3 6-4 (6) Zhang b. Gorgodze 7-5 6-1 (3) Putintseva vs Schmiedlova 6-4 6-1 (LL) Pigossi b. Peterson 7-5 6-3 Tsurenko b. (Q) Alves 6-4 6-1 Rakhimova b. (7) Ruse 6-4 (3)6-7 6-3 (5) Sasnovich b. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilprincipale delWta 250 di, in programma dall’11 al 17 luglio. Prima testa di serie è Barbora Krejcikova, che dopo aver saltato quasi completamente tutta la stagione primaverile sul rosso punta a ottenere punti importanti per risalire in classifica. Torna sull’amata terra rossaMartinadue del seeding. Sia lei che Elisabettaavranno una tennista di casa come prima avversaria. ILCOMPLETO (1) Krejcikova vs X. Wang Bogdan b. Udvardy 6-2 5-7 6-0 Krunic b. (SR) Siegemund 6-3 6-4 (6) Zhang b. Gorgodze 7-5 6-1 (3) Putintseva vs Schmiedlova 6-4 6-1 (LL) Pigossi b. Peterson 7-5 6-3 Tsurenko b. (Q) Alves 6-4 6-1 Rakhimova b. (7) Ruse 6-4 (3)6-7 6-3 (5) Sasnovich b. ...

