Ruba un motorino in 40 secondi, ma quando torna a casa trova i carabinieri (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un minorenne è finito in manette a Catania dopo aver Rubato, in soli 40 secondi, uno scooter Piaggio Liberty, per poi allontanarsi insieme ad un complice. In pochissimo tempo i due sono riusciti a manomettere il lucchetto e il quadro elettrico del... Leggi su today (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un minorenne è finito in manette a Catania dopo averto, in soli 40, uno scooter Piaggio Liberty, per poi allontanarsi insieme ad un complice. In pochissimo tempo i due sono riusciti a manomettere il lucchetto e il quadro elettrico del...

