Roma, paura a Termini: hotel a fuoco nella notte, evacuate 80 persone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Incendio in un B&B in via Marghera, zona Termini, a Roma , questa notte all'una e mezza circa. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Incendio in un B&B in via Marghera, zona, a, questaall'una e mezza circa. Diverse le squadre dei vigili delimpegnate nello spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto la ...

Pubblicità

leggoit : #roma, paura a Termini: hotel a fuoco nella notte, evacuate 80 persone - PolitiMarco : @Francesco150250 @UnaCertaCarmen Il problema non è Salvini. Sono questi poveracci, che votavano per una Padania lib… - rep_roma : Paura vicino alla stazione Termini, palazzo con due b&b prende fuoco: evacuate 80 persone [aggiornamento delle 09:2… - Yogaolic : RT @fanpage: Incendio in un B&B in via Marghera, vicino alla stazione Termini a Roma. Evacuate 80 persone dalla palazzina. Notte di paura… - fanpage : Incendio in un B&B in via Marghera, vicino alla stazione Termini a Roma. Evacuate 80 persone dalla palazzina. Nott… -