Rep.Congo: omicidio Attanasio, Ros acquisisce 40 video su arrestati (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - E' terminata dopo una settimana la missione dei Carabinieri del Ros in Congo svolta nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma sull'omicidio dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio dell'anno scorso nella zona del parco di Virunga da un gruppo armato in un tentativo di sequestro. I militari dell'Arma hanno interrogato le cinque persone arrestate dalle autorità locali. Agli inquirenti italiani è stata consegnata anche copia degli atti di indagine raccolti dalla magistratura Congolese: in particolare ci sono una quarantina di video sugli arrestati e sui sopralluoghi che hanno effettuato con i magistrati di Kinshasa. Sulla base di questi atti i magistrati del ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - E' terminata dopo una settimana la missione dei Carabinieri del Ros insvolta nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma sull'dell'ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi inil 22 febbraio dell'anno scorso nella zona del parco di Virunga da un gruppo armato in un tentativo di sequestro. I militari dell'Arma hanno interrogato le cinque persone arrestate dalle autorità locali. Agli inquirenti italiani è stata consegnata anche copia degli atti di indagine raccolti dalla magistraturalese: in particolare ci sono una quarantina disuglie sui sopralluoghi che hanno effettuato con i magistrati di Kinshasa. Sulla base di questi atti i magistrati del ...

Pubblicità

TV7Benevento : Rep.Congo: omicidio Attanasio, Ros acquisisce 40 video su arrestati - - GiovannaTavazzi : RT @immaginise: Immagini di @santegidionews dal mondo: Goma, Rep. Dem. del Congo - Una trasmissione radio per ricordare Floribert Bwana Chu… - paola_federici : RT @immaginise: Immagini di @santegidionews dal mondo: Goma, Rep. Dem. del Congo - Una trasmissione radio per ricordare Floribert Bwana Chu… - francodido1 : RT @immaginise: Immagini di @santegidionews dal mondo: Goma, Rep. Dem. del Congo - Una trasmissione radio per ricordare Floribert Bwana Chu… - ctrujillot77 : RT @immaginise: Immagini di @santegidionews dal mondo: Goma, Rep. Dem. del Congo - Una trasmissione radio per ricordare Floribert Bwana Chu… -