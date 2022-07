Pietra Ligure, in vista della 'Notte Bianca' divieto di detenere contenitori in vetro o bevande in lattine (Di mercoledì 13 luglio 2022) ... pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 marzo 2021, sono state aggiornate le categorie prioritarie delle persone da vaccinare nell'ambito della campagna anti Covid (Raccomandazioni ad interim sui ... Leggi su 104news (Di mercoledì 13 luglio 2022) ... pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 marzo 2021, sono state aggiornate le categorie prioritarie delle persone da vaccinare nell'ambitocampagna anti Covid (Raccomandazioni ad interim sui ...

Pubblicità

savonanews : Regione: domani (14 luglio) visita del presidente Toti in Asl 2, a Pietra Ligure incontro con gli stakeholders - ChrisMrFosil : RT @Francesca110677: Vieni, passeggiamo almeno in questa poesia. Izet Sarajlic Pietra Ligure - federicalucche5 : RT @Francesca110677: Vieni, passeggiamo almeno in questa poesia. Izet Sarajlic Pietra Ligure - Francesca110677 : Vieni, passeggiamo almeno in questa poesia. Izet Sarajlic Pietra Ligure - Stelle_Sport : Ritorna la Sunset Run&Walk a Pietra Ligure -