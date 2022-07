Napoli-Anaune e Napoli-Perugia in diretta (gratis) sul profilo Facebook del club (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Napoli ha informato, tramite una nota diffusa sul sito web, che le due amichevoli in programma nel ritiro di Dimaro (Napoli-Anaune Val di Non giovedì 14/07 alle 18:00 e Napoli-Perugia domenica 17/07 alle 18:00) saranno fruibili per la prima volta e gratuitamente in diretta sul profilo ufficiale Facebook del club. Contestualmente, nello stesso comunicato, il club ha reso note le avversarie delle amichevoli internazionali che la squadra affronterà durante il ritiro di Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini, che invece saranno in pay per view su Sky al costo di 9,99 euro l’una. La prima amichevole è in programma per Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilha informato, tramite una nota diffusa sul sito web, che le due amichevoli in programma nel ritiro di Dimaro (Val di Non giovedì 14/07 alle 18:00 edomenica 17/07 alle 18:00) saranno fruibili per la prima volta e gratuitamente insulufficialedel. Contestualmente, nello stesso comunicato, ilha reso note le avversarie delle amichevoli internazionali che la squadra affronterà durante il ritiro di Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini, che invece saranno in pay per view su Sky al costo di 9,99 euro l’una. La prima amichevole è in programma per Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 ...

