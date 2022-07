Luigi Tenco e Ornella Vanoni: “Ci siamo scelti quella notte” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Era il 26 gennaio 1967 quando Luigi Tenco, 28 anni appena, moriva a Sanremo durante la diciassettesima edizione del Festival, condotto da Mike Bongiorno nel Salone delle feste del Casinò di Sanremo. Quell’anno avrebbero vinto Claudio Villa ed Iva Zanicchi con la loro “Non pensare a me”, sullo sfondo dell’unico, drammatico evento destinato a rimanere nella storia di quel festival e della memoria degli italiani. Una volta rimasto fuori dalla gara senza poter accedere alla finale, Luigi Tenco si tolse la vita, testimone solo un biglietto trovato accanto al suo corpo. La sua “Ciao amore, ciao”, cantata in coppia con Dalida – con la quale Tenco aveva una travagliata relazione – segnò l’ultimo drammatico saluto del cantautore alla vita e alla musica. La Vanoni, amica di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Era il 26 gennaio 1967 quando, 28 anni appena, moriva a Sanremo durante la diciassettesima edizione del Festival, condotto da Mike Bongiorno nel Salone delle feste del Casinò di Sanremo. Quell’anno avrebbero vinto Claudio Villa ed Iva Zanicchi con la loro “Non pensare a me”, sullo sfondo dell’unico, drammatico evento destinato a rimanere nella storia di quel festival e della memoria degli italiani. Una volta rimasto fuori dalla gara senza poter accedere alla finale,si tolse la vita, testimone solo un biglietto trovato accanto al suo corpo. La sua “Ciao amore, ciao”, cantata in coppia con Dalida – con la qualeaveva una travagliata relazione – segnò l’ultimo drammatico saluto del cantautore alla vita e alla musica. La, amica di ...

Pubblicità

Kikumon3210 : RT @Teresio_Boccia: Succederà #cheTocca a noi prima o poi... Come fa quella canzone del buon Luigi? (Tenco) ?? Non so dirti come e quan… - Magorza43192548 : RT @Teresio_Boccia: Succederà #cheTocca a noi prima o poi... Come fa quella canzone del buon Luigi? (Tenco) ?? Non so dirti come e quan… - newferruccio : RT @narcisi_rita: #LAltrove Sono fuori di me e sto in pensiero perché non mi vedo tornare. Luigi Tenco #SalaLettura - 14no1 : Luigi Tenco - Cara Maestra - gighea : RT @narcisi_rita: #LAltrove Sono fuori di me e sto in pensiero perché non mi vedo tornare. Luigi Tenco #SalaLettura -