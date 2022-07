IL “DIECI” FRANCESCO DELI DIVENTA NEROVERDE E FIRMA UN BIENNALE (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del trequartista FRANCESCO DELI. Il calciatore, classe ‘94, prosegue così – con entusiasmo e motivazioni – il suo percorso con la maglia NEROVERDE, che veste dal gennaio 2022 (12 presenze, 1 gol). Ha FIRMAto un contratto di due anni, con scadenza giugno 2024. Giocatore top per la categoria, numero 10 di classe ed esperienza, DELI vanta 112 presenze in C, con 16 reti e 7 assist, a cui si aggiungono 110 partite di B, con 13 reti e 13 assist. Anche in NEROVERDE si è fatto apprezzare, dalla Società e tutto l’ambiente, per le sue grandi qualità tecniche oltre che umane. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del trequartista. Il calciatore, classe ‘94, prosegue così – con entusiasmo e motivazioni – il suo percorso con la maglia, che veste dal gennaio 2022 (12 presenze, 1 gol). Hato un contratto di due anni, con scadenza giugno 2024. Giocatore top per la categoria, numero 10 di classe ed esperienza,vanta 112 presenze in C, con 16 reti e 7 assist, a cui si aggiungono 110 partite di B, con 13 reti e 13 assist. Anche insi è fatto apprezzare, dalla Società e tutto l’ambiente, per le sue grandi qualità tecniche oltre che umane. Powered by WPeMatico

