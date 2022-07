Draghi prova a fare il Berlusconi raccontando barzellette: “La sapete quella sui banchieri?” (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ un Mario Draghi inedito, barzellettiere, spiritoso, quello che si è esibito alla cena di ieri sera con la stampa estera a Villa Aurelia. Nonostante la crisi imminente, il premier coglie l’assist della presidente dei cronisti stranieri tutta giocata sulla simpatia, in stile Berlusconi, facendo sorridere più e più volte la platea. “Normalmente in queste occasioni spetta un discorso leggero e fuori schema – inizia Draghi- avete cominciato bene con un ex banchiere centrale. La conoscete la storia del trapianto di cuore? Vengono proposti due cuori a un paziente, uno di un giovane di 25 anni in splendide condizioni fisiche, l’altro è di un banchiere di 86 anni. Il paziente sceglie il secondo, perché mai? Chiedono i medici: perché non è mai stato usato, risponde il paziente”. LEGGI ANCHE Draghi "concede" il salario ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ un Marioinedito, barzellettiere, spiritoso, quello che si è esibito alla cena di ieri sera con la stampa estera a Villa Aurelia. Nonostante la crisi imminente, il premier coglie l’assist della presidente dei cronisti stranieri tutta giocata sulla simpatia, in stile, facendo sorridere più e più volte la platea. “Normalmente in queste occasioni spetta un discorso leggero e fuori schema – inizia- avete cominciato bene con un ex banchiere centrale. La conoscete la storia del trapianto di cuore? Vengono proposti due cuori a un paziente, uno di un giovane di 25 anni in splendide condizioni fisiche, l’altro è di un banchiere di 86 anni. Il paziente sceglie il secondo, perché mai? Chiedono i medici: perché non è mai stato usato, risponde il paziente”. LEGGI ANCHE"concede" il salario ...

