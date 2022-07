Donna vende suo figlio di 5 giorni per 3.400 per pagarsi un intervento al naso

Pubblicità

fanpage : Una donna di 33 anni ha venduto il figlioletto di cinque giorni per 3400 euro: voleva finanziare un intervento al n… - FigliContesi_21 : RT @fanpage: Una donna di 33 anni ha venduto il figlioletto di cinque giorni per 3400 euro: voleva finanziare un intervento al naso. https:… - Frankf1842 : RT @fanpage: Una donna di 33 anni ha venduto il figlioletto di cinque giorni per 3400 euro: voleva finanziare un intervento al naso. https:… - Cristopher_2015 : RT @fanpage: Una donna di 33 anni ha venduto il figlioletto di cinque giorni per 3400 euro: voleva finanziare un intervento al naso. https:… - AnnaGraffigna : RT @fanpage: Una donna di 33 anni ha venduto il figlioletto di cinque giorni per 3400 euro: voleva finanziare un intervento al naso. https:… -

Leggi anche > Nato senza un braccio, ora realizza protesi con i Lego per i bambini con malformazionirussasuo figlio di 5 giorni per 3.400 per pagarsi un intervento al naso Come riporta ...Unadi 33 anni è stata arrestata dopo aver venduto il figlio di cinque giorni a una coppia per finanziare la sua operazione al naso. La polizia è ...Dare via il proprio figlio in cambio di un intervento al naso. Succede nella Russia meridionale, dove una donna di 33 anni di Kaspiysk, Daghestan, è stata arrestata per avere ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...