C N Posillipo | rinnovo di contratto per Andrea Scalzone

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il C.N.comunica di aver rinnovato ilcon l’atletaper la stagione 2022-2023., dal 2006 al, è un prodotto del prolifico settore giovanile rossoverde, con cui ha vinto il Campionato Under 17 e Under 20. Per ilun’altra importante conferma in vista del prossimo campionato di Serie A1. Dopo l’arrivo di Stevenson ed i rinnovi di Abramson, J.Lanfranco, Spinelli, Saccoia, M.Lanfranco,Iodice,Picca, Briganti ed Aiello, si va definendo il roster a disposizione di Mister Roberto Brancaccio. “ Sono molto felice di poter continuare con il, lo volevo fortemente. E’ bastata una chiacchierata con Mister Brancaccio e con Gigi Massimo Esposito, ...

