Brunetta “Salari non all’altezza dei tempi, dare risposte” (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Da tempo le dinamiche Salariali nel nostro Paese non sono all’altezza dei tempi. Chiediamo produttività, efficienza, abnegazione, merito, ma non riusciamo a rispondere con Salari adeguati. Questo, a differenza di altri, è un problema strutturale a cui dobbiamo rispondere tagliando il cuneo fiscale, con l’obiettivo di farlo convergere in 2-3 anni intorno ai valori europei, e rilanciando i Salari di produttività, legati alla contrattazione di secondo livello e ai progetti di efficienza. Viva i Salari accessori che premiano il merito”. Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo stamattina al 9° Congresso nazionale del Siulp in corso a Roma.“Per le famiglie a basso reddito, a causa dell’inflazione, il carrello ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Da tempo le dinamicheali nel nostro Paese non sonodei. Chiediamo produttività, efficienza, abnegazione, merito, ma non riusciamo a rispondere conadeguati. Questo, a differenza di altri, è un problema strutturale a cui dobbiamo rispondere tagliando il cuneo fiscale, con l’obiettivo di farlo convergere in 2-3 anni intorno ai valori europei, e rilanciando idi produttività, legati alla contrattazione di secondo livello e ai progetti di efficienza. Viva iaccessori che premiano il merito”. Lo ha detto Renato, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo stamattina al 9° Congresso nazionale del Siulp in corso a Roma.“Per le famiglie a basso reddito, a causa dell’inflazione, il carrello ...

