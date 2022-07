Avete visto Totti e Ilary Blasi? | lo schiaffo di Concita De Gregorio a Giuseppe Conte

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La crisi di governo, quella di Mario Draghi e, secondoDe, somiglia molto a quella tra Francesco. Solo che quest'ultima è arrivata a un punto finale, la separazione. Di come andrà a finire tra il premier e il leader del Movimento 5 stelle, invece, non sappiamo ancora nulla. Anche se la conduttrice di In Onda, su La Stampa, pensa che alla fine si andrà avanti. "Una crisi è una crisi, a ben cercare c'è sempre un tradimento". E il "comunicato congiunto" del Capitano giallorosso e della conduttrice, "vale 'verifica di governo'". Tant'è, tornando alle questioni politiche, continua la De, "il dilemma (per, ndr) è reale, perché è vero che è bello far valere i ...

Pubblicità

beppe_grillo : La missione del James Webb Space Telescope: quel che avete visto non sono semplici 'foto'! #jameswebbspacetelescope - Inter : Hey #InterFans, avete visto il nostro nuovo sito? News, foto, video e tutto ciò che vi serve per essere sempre più… - gippu1 : 23) L'Italia 1982 è il trionfo del catenaccio? Davvero, solo se non avete visto le partite: Rossi recupera palla e… - dario_dioni : RT @anninavigneto: Ma quanto è falso uno che produce a Draghi una lista di cose da fare e che sono già nell'agenda del governo? La falsità… - virgiliopaolo : RT @anninavigneto: Ma quanto è falso uno che produce a Draghi una lista di cose da fare e che sono già nell'agenda del governo? La falsità… -

Prima Treviglio

come la gente mi ha accolto, un sogno per me: stato il mio cuore a dire che era la decisione giusta . Cos ha commentato il suo ritorno in bianconero Paul Pogba nella conferenza stampa di (...Il matrimonio può essercome la Divina Commedia, ma al contrario: si passa inizialmente per ... Sepaura della solitudine, non sposatevi. (Anton Cechov). Non è che sono contrario alla scelta ... Un enorme dirigibile Goodyear vola sulla Bassa: l'avete visto Ecco perché era qui Come finisce Ms Marvel: trama, recensione e la spiegazione dell'episodio 6 della prima stagione in streaming dal 13 luglio 2022 su Disney+.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...