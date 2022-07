Amazon sta testando vaccini contro il cancro (Di mercoledì 13 luglio 2022) La big company ha avviato uno studio clinico con un istituto di ricerca per sperimentare un farmaco potenzialmente più efficace ed economico della chemioterapia Uno studio clinico di 16 mesi per testare un vaccino personalizzato in grado di bloccare il tumore al seno e il melanoma cutaneo. Questo è il progetto di Amazon e del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, insieme nello sviluppo di una cura per questi tipi di cancro. Lo studio … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 13 luglio 2022) La big company ha avviato uno studio clinico con un istituto di ricerca per sperimentare un farmaco potenzialmente più efficace ed economico della chemioterapia Uno studio clinico di 16 mesi per testare un vaccino personalizzato in grado di bloccare il tumore al seno e il melanoma cutaneo. Questo è il progetto die del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, insieme nello sviluppo di una cura per questi tipi di. Lo studio …

Pubblicità

Penna_Amica : 'Il segreto sta nel mettere per iscritto tutto ciò che ti passa per la mente unendolo, però, alle emozioni che sent… - lasvoltait : Amazon, in collaborazione con il Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, sta lavorando a un vaccino contro i tumo… - sportli26181512 : #Media #Notizie Serie A, nuovo stallo nella trattativa TIM-DAZN: Se in Italia TIM sta ancora cercando la sua strada… - cheaterbag : RT wireditalia 'Il tempo sta per scadere, ecco le occasioni da non perdere #PrimeDay #AmazonPrimeDay #AmazonPrime - antoniorosato72 : Sono l’unico che al #PrimeDay di Amazon non sta comprando nulla…? -