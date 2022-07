“Zaniolo giocherà per la Juve!”: sganciata la bomba di mercato! (Di martedì 12 luglio 2022) Questa mattina, un tifoso bianconero d’eccezione ha alimentato, e non poco, gli animi dei tifosi con un tweet in cui ha dato per certo l’approdo di Nicolò Zaniolo alla Juventus in questa finestra di mercato. Stiamo parlando di Ezio Greggio, il noto comico e conduttore televisivo italiano, che non ha mai nascosto la sua smoderata passione per la Vecchia Signora. Qui di seguito il tweet dove, a sostegno della sua improvvisa dichiarazione, afferma di essersi affidato ad una fonte certa. Juve Zaniolo Ezio Greggio Ma come mai una dichiarazione di Ezio Greggio ha scatenato così tanto il popolo bianconero? Non bisogna andare tanto lontano per ricordarsi l’ultima bomba sganciata dal comico italiano. Lo scorso dicembre, il conduttore di Striscia La Notizia aveva infatti stupito tutti, dichiarando anzitempo che Dusan ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) Questa mattina, un tifoso bianconero d’eccezione ha alimentato, e non poco, gli animi dei tifosi con un tweet in cui ha dato per certo l’approdo di Nicolòalla Juventus in questa finestra di mercato. Stiamo parlando di Ezio Greggio, il noto comico e conduttore televisivo italiano, che non ha mai nascosto la sua smoderata passione per la Vecchia Signora. Qui di seguito il tweet dove, a sostegno della sua improvvisa dichiarazione, afferma di essersi affidato ad una fonte certa. JuveEzio Greggio Ma come mai una dichiarazione di Ezio Greggio ha scatenato così tanto il popolo bianconero? Non bisogna andare tanto lontano per ricordarsi l’ultimadal comico italiano. Lo scorso dicembre, il conduttore di Striscia La Notizia aveva infatti stupito tutti, dichiarando anzitempo che Dusan ...

EzioGreggio : Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “ Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… ( fonte certa ) - tuttosport : #EzioGreggio scatena i tifosi: '#Zaniolo giocherà alla #Juve, fonte certa' ?? - AvarelloValerio : RT @EzioGreggio: Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “ Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… (… - IMBACK1899 : RT @EzioGreggio: Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “ Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… (… - Bresingar_ : RT @EzioGreggio: Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “ Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… (… -