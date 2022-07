“Uomini e Donne”, grave lutto per Klaudia Poznanska: “Proteggimi da lassù” (Di martedì 12 luglio 2022) Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Klaudia Poznanska, ha raccontato di un momento veramente buio della sua vita che sta vivendo proprio ora. Un lutto che l’ha devastata. Ne ha parlato lei stessa del lutto: ha condiviso la notizia sui social, dove ha ricordato la persona scomparsa. “Uomini e Donne”, chi è l’ex corteggiatrice Klaudia Poznanska Nata il 13 agosto 2000, Klaudia Poznanska ha origini polacche anche se da sempre vive a Roma, come ha raccontato nel dating show di canale 5. Klaudia ha raccontato che per mantenere la sua famiglia lavora come ballerina nei locali. Mentre frequentava Andrea Zelletta però ha deciso di lasciare, temporaneamente, ... Leggi su tvzap (Di martedì 12 luglio 2022) Un’ex corteggiatrice di, ha raccontato di un momento veramente buio della sua vita che sta vivendo proprio ora. Unche l’ha devastata. Ne ha parlato lei stessa del: ha condiviso la notizia sui social, dove ha ricordato la persona scomparsa. “”, chi è l’ex corteggiatriceNata il 13 agosto 2000,ha origini polacche anche se da sempre vive a Roma, come ha raccontato nel dating show di canale 5.ha raccontato che per mantenere la sua famiglia lavora come ballerina nei locali. Mentre frequentava Andrea Zelletta però ha deciso di lasciare, temporaneamente, ...

Pubblicità

lauraboldrini : Le donne, dice l’#Inps, guadagnano in media il 25% in meno degli uomini, contrariamente a quanto stabilito da Costi… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - EugenioGiani : Consegnato il Pegaso d’Oro alla @poliziadistato, in occasione dei 170 anni dalla sua fondazione. Grazie alla dedizi… - Napolikeit : Angela Nasti, bellissima in costume da bagno all'Isola di Capri #napoli #Angela_Nasti #Uomini_e_Donne - Manicomitico : @ottobrerosa Stessa identica domanda. Ma si sa': questo paese è pieno di imbecilli che si informano ai programmi uo… -