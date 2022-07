TikTok rinvia la pubblicità personalizzata Garante | decisione responsabile

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : TikTok rinvia la pubblicità personalizzata dopo lo stop del garante per la privacy - ilmetropolitan : #TikTok rinvia la #pubblicità basata sul #legittimointeresse. Per il #GarantePrivacy “una decisione responsabile” - Agenparl : TikTok Rinvia pubblicità personalizzata - -

Wired Italia

Garante, dauna decisione responsabile A seguito dell'avvertimento del Garante Privacy,ha sospeso il passaggio al legittimo interesse come base giuridica per la pubblicità "...Garante, dauna decisione responsabile A seguito dell'avvertimento del Garante Privacy,ha sospeso il passaggio al legittimo interesse come base giuridica per la pubblicità "... TikTok rinvia la pubblicità personalizzata dopo lo stop del garante per la privacy «Mentre stiamo lavorando ai quesiti che ci sono stati posti delle parti interessate sulle modifiche alla nostra pubblicità personalizzata proposta in Europa, ...A seguito dell’avvertimento del Garante Privacy, Tik Tok ha sospeso il passaggio al legittimo interesse come base giuridica per la pubblicità “personalizzata” ...