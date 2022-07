“Ti piace Dybala?” Spalletti risponde ad un tifoso del Napoli (Di martedì 12 luglio 2022) Il Napoli si sta preparando a Dimaro-Folgarida per la stagione 2022/23. Luciano Spalletti, al momento, ha perso Dries Mertens e Lorenzo Insigne in attacco e ha bisogno di nuove pedine di qualità in avanti per continuare sulla scia importante dell’ultima stagione. Dal teatro della città di Dimaro-Folgarida, Luciano Spalletti con Amri Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, ha risposto alle domande dei tifosi. Tra le tante domande di calciomercato che hanno riguardato soprattutto Koulibaly e Mertens, si è parlato anche di Paulo Dybala. Dybala Napoli SpallettiSpalletti: “Dybala? Mi piace molto” Un tifoso del Napoli ha chiesto a Luciano Spalletti del suo gradimento per ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 luglio 2022) Ilsi sta preparando a Dimaro-Folgarida per la stagione 2022/23. Luciano, al momento, ha perso Dries Mertens e Lorenzo Insigne in attacco e ha bisogno di nuove pedine di qualità in avanti per continuare sulla scia importante dell’ultima stagione. Dal teatro della città di Dimaro-Folgarida, Lucianocon Amri Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, ha risposto alle domande dei tifosi. Tra le tante domande di calciomercato che hanno riguardato soprattutto Koulibaly e Mertens, si è parlato anche di Paulo: “? Mimolto” Undelha chiesto a Lucianodel suo gradimento per ...

