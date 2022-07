Spal | UFFICIALE | dal Genoa arriva Dumbravanu | parcheggiato a Cipro

Pubblicità

Contestualmente, si legge in una notadella, Dambravanu è stato ceduto a titolo temporaneo all'Apoel Nicosia, storico Club cipriota con sede nella capitale e militante in A Katigoria.Le avversarie dell'Under 18 di Pedone saranno Bologna , Reggiana ,, Parma , Modena e Imolese , più una squadra in sostituzione del Monza che deve essere ancora annunciata. Segui CS anche su ... UFFICIALE: SPAL, contratto triennale per il difensore moldavo Dumbravanu La Spal comunica di aver perfezionato il tesseramento del giovane difensore moldavo Daniel Dumbravanu, svincolatosi dal Genoa. Il nuovo difensore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno ...S.P.A.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento del giovane difensore moldavo Daniel Dumbravanu, svincolatosi dal Genoa. Il nuovo difensore biancazzurro.