Quarta dose al via, chi deve farla e quando (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Quarta dose subito al via per chi ha più di 60 anni. L'annuncio è arrivato ieri sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo che in mattinata era arrivato l'ok dell'Ema e successivamente quello dell'Aifa. Inviata la tutte le regioni la circolare con le indicazioni sull'estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster). A CHI E' RIVOLTA – Prima della circolare del ministero, in Italia la Quarta dose era prevista solamente per le persone con più di 80 anni o con particolari problemi di salute, perché più a rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19. Adesso la seconda dose di richiamo può essere somministrata anche a tutte le persone tra i 60 e i 79 anni. E', altresì raccomandata alle persone (a partire dai 12 ...

