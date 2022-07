Premio?Charlot a Sanguineti e Moni Ovadia

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 12 luglio 2022) di Rosa Pia Greco Si è alzato domenica 10 luglio alle ore 20, al Cinema Teatro Delle Arti, il sipario sulla XXXIV edizione del Premio Charlot. A tagliare il nastro rosso, posizionato nel foyer della struttura di via Guerino Grimaldi, il patron e direttore artistico Claudio Tortora, che ha poi accompagnato il pubblico presente nella sala cinema dove è stato proiettato il film del 1961 “Accattone” scritto e diretto da Pasolini, inserito nella mini rassegna cinematografica, realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna, che quest’anno è dedicata proprio al poeta, scrittore, attore, sceneggiatore, drammaturgo e regista nel centenario della sua nascita. Dopo la replica nella giornata di ieri sempre del film “Accattone” la mini rassegna dedicata a Pasolini prosegue con la seconda proiezione in programma per le giornate di oggi e domani, sempre alle ore 20 e sempre con ingresso ...