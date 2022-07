Polizia, il bando include la disforia di genere tra i disturbi mentali: sulla base di cosa? (Di martedì 12 luglio 2022) Nelle ultime ore sta facendo discutere un recente bando per l’assunzione di oltre mille agenti nelle forze di Polizia. Nel documento, tra i classici requisiti per l’ammissione, figura l’elenco dei disturbi mentali che impedirebbero l’accesso ai candidati, in cui si legge “disturbi dell’identità di genere“, affiancati a schizofrenia, disturbi dissociativi, tic, ecc. Quel che salta all’occhio immediatamente è la dicitura “attuali o pregressi” accanto a ogni voce, poiché in alcuni casi sembra eccessivamente severa: ad esempio, chi ha sofferto di disturbi della condotta alimentare in età adolescenziale non può entrare in Polizia vent’anni dopo? I requisiti di idoneità psicofisica sono da sempre molto restrittivi, ma qui sembra trattarsi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Nelle ultime ore sta facendo discutere un recenteper l’assunzione di oltre mille agenti nelle forze di. Nel documento, tra i classici requisiti per l’ammissione, figura l’elenco deiche impedirebbero l’accesso ai candidati, in cui si legge “dell’identità di“, affiancati a schizofrenia,dissociativi, tic, ecc. Quel che salta all’occhio immediatamente è la dicitura “attuali o pregressi” accanto a ogni voce, poiché in alcuni casi sembra eccessivamente severa: ad esempio, chi ha sofferto didella condotta alimentare in età adolescenziale non può entrare invent’anni dopo? I requisiti di idoneità psicofisica sono da sempre molto restrittivi, ma qui sembra trattarsi di ...

