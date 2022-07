Pippo Franco ricoverato in gravissime condizioni (Di martedì 12 luglio 2022) Pippo Franco, durante la notte, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Cosa è successo? Pippo Franco: un malore improvviso Il famoso comico è stato colpito da un ictus. Il primo a dare questo triste annuncio in esclusiva è stato Alessandro Rosica. Ecco, di seguito, le sue parole: “Le condizioni sono terribili. Purtroppo è in condizioni gravissime”– scrive l’esperto di gossip. Televisione Ecco i successi televisivi di Pippo Franco: Riuscirà il cav. papà Ubu?, regia di Vito Molinari e Beppe Recchia – miniserie TV (1971) I racconti di fantascienza di Blasetti, episodio L’assassino, regia di Alessandro Blasetti (1979) Senator, regia di Gianfrancesco Lazotti (1991) Ladri si nasce, regia ... Leggi su zon (Di martedì 12 luglio 2022), durante la notte, è statoal Policlinico Gemelli di Roma. Cosa è successo?: un malore improvviso Il famoso comico è stato colpito da un ictus. Il primo a dare questo triste annuncio in esclusiva è stato Alessandro Rosica. Ecco, di seguito, le sue parole: “Lesono terribili. Purtroppo è in”– scrive l’esperto di gossip. Televisione Ecco i successi televisivi di: Riuscirà il cav. papà Ubu?, regia di Vito Molinari e Beppe Recchia – miniserie TV (1971) I racconti di fantascienza di Blasetti, episodio L’assassino, regia di Alessandro Blasetti (1979) Senator, regia di Gianfrancesco Lazotti (1991) Ladri si nasce, regia ...

