No, questa lettera non è stata scritta dalla madre di Willy Monteiro (Di martedì 12 luglio 2022) Il 6 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata una presunta lettera scritta dalla madre di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 20 anni ucciso a Colleferro (Lazio) il 6 settembre 2020. Per la sua morte, il 4 luglio 2022, il tribunale di Frosinone ha condannato in primo grado due dei quattro imputati all'ergastolo, mentre gli altri due a 21 e a 23 anni di carcere. La lettera citata nel post oggetto di analisi inizia con questa frase «Nanetto mio adoratissimo, ti chiamo come ti ho sempre chiamato, anche se ormai eri un gigante» e termina in questo modo «Non meritavi, figlio mio, così tanto odio, così tanta follia. Ma io resterò qui ad aspettarti perché sono una mamma. E la mamma ti aspetta sempre, anche quando sa benissimo che non ...

