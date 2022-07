napolista : McEnroe: «Ai miei tempi a fine partita ci facevamo una birra, oggi i tennisti corrono a mettersi in ghiaccio» Al T… - gianpi36590925 : @nonleggerlo Votato ovviamente Federer, per me il migliore dell’ultimo decennio. Però i miei preferiti sono McEnroe e Lendl???? - l_riottoso : @gippu1 I miei idoli sono stati Panatta, McEnroe, adesso Federer. Nadal giocatore straordinario ma non riesco ad esaltarmi per lui - MarcoOrlandi67 : @AdrianoPanatta Si, Berrettini avrebbe potuto vincere. Mi piace molto Sinner, mi ricorda Borg. Sinner potrebbe esse… - MarcoReNer_azz : @marfan986 Si parlava pure di McEnroe e Becker ma credo fosse più un gioco mediatico. Lo svedese invece ritengo che… -

Tebigeek

... ha esordito Roger al microfono dell'altra leggenda John, inviato speciale sul campo. 'È ...ginocchio mi ha fatto soffrire ma nonostante il tennis sono stato bene con la mia famiglia ed i...'No, non ne parlerò con altri tennisti, forse solo con imigliori amici in tournée', ha ... Novak Djokovic, US Open sempre più lontani: la posizione dell'USTA: 'Si sta mettendo male per ... 'Non intendo entrare in politica ma...' McEnroe dice cosa pensano tutti mentre Kate consegna il trofeo Rybakina Wimbledon Ai microfoni di ESPN, John McEnroe ha inveito contro la regola che non permette a Novak di entrare negli Stati Uniti. Lasciate che Novak Djokovic entri negli Stati Uniti e giochi gli US Open John McEn ...Roger manda in tilt i social con la sua presenza ai Championships. È la prima edizione in 23 anni senza di lui in tabellone. In campo tutti (o quasi) i campioni del torneo ...