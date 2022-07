Marsiglia: via Camoranesi (Di martedì 12 luglio 2022) Poco dopo il suo arrivo al Marsiglia, Mauro Herman Camoranesi ha deciso di lasciare il posto di vice di Igor Tudor. Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Poco dopo il suo arrivo al, Mauro Hermanha deciso di lasciare il posto di vice di Igor Tudor.

Pubblicità

FFunesto : @il_prof_13 @giovannibrenteg Dybala da noi sposterebbe pesantemente gli equilibri del campionato. Correa può andars… - marsiglia_lara : @finoallafine180 Ma se stiamo facendo un mercato galattico ma cosa dici? Che devono fare di più? Ma scherzi? Forse… - renzo_caleffi : RT @theMilanZone_: ?? Interessamento del Marsiglia per #Bakayoko via @AntoVitiello su @MilanNewsit - Matteo_2602 : @paoloampollini @marsiglia_lara Mah a me sembra più lui che spinge per andare via ????? - marsiglia_lara : RT @EdoardoMecca1: A de Light consegnerei anche le chiavi di casa mia per difenderla e lo terrei a vita alla Juve ma a quanto pare c’è un p… -