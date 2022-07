L’Ue frena sul sostegno all’Ucraina: 1 miliardo a luglio, gli altri 8 non si sa (Di martedì 12 luglio 2022) Germania e frugali restii a concedere le garanzie necessarie per il prestito: al 70 per cento del capitale. Si pensi che Kiev avrebbe bisogno di 5 mld al mese per mantenere il paese in piedi. Settimo ‘pacchettino’ di sanzioni contro Mosca in arrivo: embargo sull’oro, altri oligarchi in lista Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 luglio 2022) Germania e frugali restii a concedere le garanzie necessarie per il prestito: al 70 per cento del capitale. Si pensi che Kiev avrebbe bisogno di 5 mld al mese per mantenere il paese in piedi. Settimo ‘pacchettino’ di sanzioni contro Mosca in arrivo: embargo sull’oro,oligarchi in lista

