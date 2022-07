L'ex sindaco di Amatrice Pirozzi, vicino alla Meloni, passa con Salvini (Di martedì 12 luglio 2022) L'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi passa alla Lega. Guiderà il dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile del partito di Matteo Salvini. Domani verrà ufficialmente presentato in conferenza stampa alla Camera, dopo che i rumors si erano alimentati già alcuni mesi fa. Pirozzi è stato candidato alle elezioni regionali del Lazio nel 2018, dopo aver concluso il mandato come primo cittadino di Amatrice. Con una storia di destra, era considerato molto vicino a Giorgia Meloni e dopo quella tornata elettorale, dove si era presentato con una sua lista, era confluito nel gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Solo lo scorso marzo aveva denunciato un certo "ostracismo nei confronti delle mie ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 luglio 2022) L'exdiSergioLega. Guiderà il dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile del partito di Matteo. Domani verrà ufficialmente presentato in conferenza stampaCamera, dopo che i rumors si erano alimentati già alcuni mesi fa.è stato candidato alle elezioni regionali del Lazio nel 2018, dopo aver concluso il mandato come primo cittadino di. Con una storia di destra, era considerato moltoa Giorgiae dopo quella tornata elettorale, dove si era presentato con una sua lista, era confluito nel gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Solo lo scorso marzo aveva denunciato un certo "ostracismo nei confronti delle mie ...

