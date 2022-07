Le enormi difficoltà italiane nell’applicare la direttiva Bolkestein sulle spiagge (Di martedì 12 luglio 2022) Sono passati sei anni dalla Sentenza della Corte di Giustizia europea che ha stabilito che le concessioni demaniali delle spiagge italiane debbano essere assegnate tramite gara, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea Bolkestein del 2006, che aveva l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi all’interno del mercato unico europeo. In particolare, la direttiva stabilisce che in caso di numero limitato di autorizzazioni per una determinata attività di servizi si debba procedere con una procedura di selezione imparziale e trasparente, aprendo il mercato anche alle imprese di altri Paesi dell’Unione. In Italia questo ha creato un nodo politico intorno a due segmenti del tessuto economico: ambulanti e spiagge. Il sistema italiano delle ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 luglio 2022) Sono passati sei anni dalla Sentenza della Corte di Giustizia europea che ha stabilito che le concessioni demaniali delledebbano essere assegnate tramite gara, in linea con quanto previsto dallaeuropeadel 2006, che aveva l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi all’interno del mercato unico europeo. In particolare, lastabilisce che in caso di numero limitato di autorizzazioni per una determinata attività di servizi si debba procedere con una procedura di selezione imparziale e trasparente, aprendo il mercato anche alle imprese di altri Paesi dell’Unione. In Italia questo ha creato un nodo politico intorno a due segmenti del tessuto economico: ambulanti e. Il sistema italiano delle ...

