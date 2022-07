Fesso chi lavora: un dipendente su 4 prende meno del Reddito (Di martedì 12 luglio 2022) In Italia oltre due lavoratori su dieci guadagnano meno di 780 euro, ovvero l'importo che porta il nome di Reddito di cittadinanza. Non sono calcoli buttati giù alla rinfusa, ma cifre esatte contenute nell'ultimo rapporto annuale dell'Inps, presentato ieri mattina dal presidente Pasquale Tridico. Il 23% dei lavoratori italiani percepisce meno di 780 euro al mese, considerando anche i part-time. Per contro, «l'1% dei lavoratori meglio retribuiti ha visto un ulteriore aumento di un punto percentuale della loro quota sulla massa retributiva complessiva», è la sentenza di Tridico, risuonata nelle stanze di Montecitorio. «La distribuzione dei redditi all'interno del lavoro dipendente si è ulteriormente polarizzata, con una quota crescente di lavoratori che ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) In Italia oltre duetori su dieci guadagnanodi 780 euro, ovvero l'importo che porta il nome didi cittadinanza. Non sono calcoli buttati giù alla rinfusa, ma cifre esatte contenute nell'ultimo rapporto annuale dell'Inps, presentato ieri mattina dal presidente Pasquale Tridico. Il 23% deitori italiani percepiscedi 780 euro al mese, considerando anche i part-time. Per contro, «l'1% deitori meglio retribuiti ha visto un ulteriore aumento di un punto percentuale della loro quota sulla massa retributiva complessiva», è la sentenza di Tridico, risuonata nelle stanze di Montecitorio. «La distribuzione dei redditi all'interno del lavorosi è ulteriormente polarizzata, con una quota crescente ditori che ...

