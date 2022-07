Draghi al Quirinale, è crisi di Governo? Ecco cosa è accaduto (Di martedì 12 luglio 2022) dopo il voto in Parlamento al Decreto legge Aiuti Era da giorni che al Governo vi erano tensioni dovute al malcontento del Movimento 5 Stelle nei confronti del Governo Draghi. Il malcontento si è concretizzato ieri durante il voto in parlamento del Decreto Aiuti. Il M5S ha deciso di non partecipare alla votazione sulle misure relative al superbonus 110% e altri bonus edilizi, alla stretta sul reddito di cittadinanza e al bonus da 200 euro. Il testo è comunque passato con 266 sì e 47 no. Ora il provvedimento si sposta al Senato, dove il decreto deve essere approvato entro questa settimana. Leggi anche: FRANCESCO GIORGINO DICE ADDIO AL TG1, Ecco DOVE ANDRÀ Sulla decisione di non votare il Dl Aiuti, il leader del M5S Giuseppe Conte ha detto: “era una decisione già chiara, perché c’è una questione di merito per noi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022) dopo il voto in Parlamento al Decreto legge Aiuti Era da giorni che alvi erano tensioni dovute al malcontento del Movimento 5 Stelle nei confronti del. Il malcontento si è concretizzato ieri durante il voto in parlamento del Decreto Aiuti. Il M5S ha deciso di non partecipare alla votazione sulle misure relative al superbonus 110% e altri bonus edilizi, alla stretta sul reddito di cittadinanza e al bonus da 200 euro. Il testo è comunque passato con 266 sì e 47 no. Ora il provvedimento si sposta al Senato, dove il decreto deve essere approvato entro questa settimana. Leggi anche: FRANCESCO GIORGINO DICE ADDIO AL TG1,DOVE ANDRÀ Sulla decisione di non votare il Dl Aiuti, il leader del M5S Giuseppe Conte ha detto: “era una decisione già chiara, perché c’è una questione di merito per noi ...

