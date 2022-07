De Ligt-Bayern, una contropartita per sbloccare l’affare (Di martedì 12 luglio 2022) Possibile svolta nella trattativa tra Juventus e Bayern Monaco per de Ligt: spunta un altro nome “Come sapete ieri c’è stato un incontro con il Bayern Monaco, ma al momento… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 12 luglio 2022) Possibile svolta nella trattativa tra Juventus eMonaco per de: spunta un altro nome “Come sapete ieri c’è stato un incontro con ilMonaco, ma al momento… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Il ds del @FCBayern #Salihamidzic è atterrato a Torino per #DeLigt - DiMarzio : #Calciomercato | #DeLigt-@FCBayern, la situazione dopo l'incontro tra il ds bavarese #Salihamidzic e la @juventusfc - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | LIVE: incontro in corso tra @FCBayern e Rafaela Pimenta per #DeLigt - wesckenny120 : RT @GoalItalia: ?? TRANSFER TALK ?? de Ligt-Bayern, giorni caldi ?? La situazione Zaniolo ?? Il borsino Koulibaly? ?? con @romeoagresti e @Gio… - Open_gol : Parte l'offensiva del Bayern sul difensore olandese della Juventus: incontro con la dirigenza bianconera -