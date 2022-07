Calcio: Euro donne; Danimarca - Finlandia 1 - 0 (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo la pesante sconfitta nella prima giornata contro la Germania, la Danimarca conquista una preziosa vittoria contro la Finlandia che la mantiene in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo la pesante sconfitta nella prima giornata contro la Germania, laconquista una preziosa vittoria contro lache la mantiene in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale ...

Pubblicità

ilnapolionline : EURO CALCIO FEMMINILE - Danimarca-Finlandia 1-0, nel derby scandinavo decide Harder - - Calcio_Reports : Il PSG non ha nessuna intenzione di pagare più di 40 milioni di euro per Gianluca Scamacca. Il West Ham tra i club… - aldobottai : @voce_neldeserto No, non è uno scandalo. Secondo te l’amministratore delegato di Luxottica o di Ferrari dovrebbe g… - Casti_F : @blankaut Pagata 50mila euro versati all'Atletico Madrid (credo il più costoso trasferimento di portiere del calcio… - EusM1985 : #Italia ???? Vincitori del campionato europeo di calcio #Euro2020! #12Luglio 2021 #GoogleDoodle… -