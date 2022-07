Borsa: avvio in calo in Europa, Parigi - 0,6% (Di martedì 12 luglio 2022) Seconda seduta in calo per le Borse in Europa. Parigi cede lo 0,6%, Francoforte lo 0,63%, Londra lo 0,35%. Case automobilistiche e minerari sono tra i titoli più venduti in attesa della prossima ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Seconda seduta inper le Borse incede lo 0,6%, Francoforte lo 0,63%, Londra lo 0,35%. Case automobilistiche e minerari sono tra i titoli più venduti in attesa della prossima ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: avvio in calo in Europa, Parigi -0,6%: Tra i titoli venduti auto e minerari - TuttoSuMilano : Borsa, avvio in calo in Europa. #Milano -1,47%, giù Autogrill dopo accordo con Dufry - infoiteconomia : Borsa: Europa verso avvio in calo, occhi gia' su inflazione Usa - Il Sole 24 ORE - ForexOnlineMeIt : Borsa, avvio in calo in Europa. Milano -1,47%, giù Autogrill dopo accordo con Dufry - ForexOnlineMeIt : Borsa, avvio in calo in Europa. Milano -1,47%, giù Autogrill dopo accordo con Dufry -