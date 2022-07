Amalfi | project financing per rinnovare l’impianto di illuminazione pubblica | via alla gara

Pubblicità

positanonews : Amalfi, bandito un project financing per rinnovare l’impianto di illuminazione pubblica tra le #news… - positanonews : #Copertina #Cronaca #bando #illuminazione #illuminazionepubblica Amalfi, bandito un project financing per rinnovare… - ottopagine : Amalfi, bandito un project financing per rinnovare l’impianto di illuminazione #Amalfi -

Positanonews

L'Amministrazione comunale di, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha bandito una gara per l'affidamento - in regime difinancing - degli "Interventi di efficientamento energetico, riqualificazione tecnico - .... L'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha bandito una gara per l'affidamento - in regime difinancing - degli 'Interventi di efficientamento energetico, ... Amalfi, bandito un project financing per rinnovare l'impianto di illuminazione pubblica - Positanonews L’Amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha bandito una gara per l’affidamento – in regime di project financing – degli “Interventi di efficientamento energetico, riqu ...L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha bandito una gara per l’affidamento – in regime di project financing – degli “Interventi di efficientamento energetico, riqualificazio ...