“Venire a Genova? Molto rischioso, non si è padroni di nulla…”. I messaggi di Cartabia con la prof ai domiciliari per i concorsi truccati (Di lunedì 11 luglio 2022) “Lara, è mooolto rischioso. Qui non si è padroni di nulla. Meglio soprassedere, credo…”. Così Marta Cartabia, appena nominata ministra della Giustizia, rispondeva alla collega costituzionalista Lara Trucco che la invitava a partecipare a un convegno a Genova. Il messaggio, citato dalla Verità, è agli atti dell’indagine sulla concorsopoli universitaria genovese che a giugno ha portato agli arresti domiciliari Trucco (prorettrice dell’ateneo dimessasi in seguito allo scandalo) e il professore emerito Pasquale Costanzo, accusati di turbativa d’asta per aver favorito candidati meno titolati, ma “amici”, nei bandi per vari incarichi accademici. In questo caso, in particolare, la vicenda è quella di un assegno di ricerca che secondo l’accusa era “destinato” a Marco Bassini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) “Lara, è mooolto. Qui non si èdi nulla. Meglio soprassedere, credo…”. Così Marta, appena nominata ministra della Giustizia, rispondeva alla collega costituzionalista Lara Trucco che la invitava a partecipare a un convegno a. Ilo, citato dalla Verità, è agli atti dell’indagine sulla concorsopoli universitaria genovese che a giugno ha portato agli arrestiTrucco (prorettrice dell’ateneo dimessasi in seguito allo scandalo) e ilessore emerito Pasquale Costanzo, accusati di turbativa d’asta per aver favorito candidati meno titolati, ma “amici”, nei bandi per vari incarichi accademici. In questo caso, in particolare, la vicenda è quella di un assegno di ricerca che secondo l’accusa era “destinato” a Marco Bassini, ...

Pubblicità

Dome689 : RT @fattoquotidiano: “Venire a Genova? Molto rischioso, non si è padroni di nulla…”. I messaggi di Cartabia con la prof ai domiciliari per… - jmleray : RT @fattoquotidiano: “Venire a Genova? Molto rischioso, non si è padroni di nulla…”. I messaggi di Cartabia con la prof ai domiciliari per… - fattoquotidiano : “Venire a Genova? Molto rischioso, non si è padroni di nulla…”. I messaggi di Cartabia con la prof ai domiciliari p… - enri1009 : la vittima del morso è iscritta al Pd e si lamenta. Può venire a Roma. - anto_galli4 : RT @LaVeritaWeb: Due intercettati parlano della «cazzatona» di un suo pupillo e delle pressioni per aiutarlo. Agli atti chat e mail della G… -