Valentina Vignali | il costume è troppo piccolo per le sue forme

(Di lunedì 11 luglio 2022), ilper le sue: la poliedrica modella e cestista mostra il corpo da sogno.è sempre al top; tra le vip più seguite dell’estate (e non solo) c’è sicuramente lei, che in quanto a qualità e talenti è davvero unica; non soltanto, da anni, giocatrice di Basket, ma anche modella, showgirl e persino cantante. Illa esalta: eccola, uno spettacolo (foto: Instagram).Tra le sue mille qualità, a svettare è ormai da tempo anche la sua bellezza da capogiro, enfatizzata ancora una volta dal nuovo scatto; mentre si gode il sole, ilsembra essere...

Pubblicità

Lul51166977 : @AzimutAdriana Valentina Vignali -

CheMusica

Interverranno come relatori: Paola Guiducci, vicesindaca di Fanano, Giuseppe, direttore ... "Contri' di Benedetta Contri, "Accarrino italy" diMazzamurro e la sfilata dei più piccoli ......e Francesca Barra , oltre ai numerosi fan che nei commenti l'hanno definita come "La più bella sposa di sempre" . Ambra Lombardo si sposa: matrimonio con Lorenzo Cascino/ "Non ... Valentina Vignali, ops in costume | La speranza osè dei fan Valentina Vignali, la foto a bordo piscina incanta i fans. L'influencer in costume sfoggia un fisico da urlo e sensualità alle stelle ...Cestista e personaggio famoso decisamente conosciuta; proviamo a sapere qualcosa in più su Valentina Vignali. Il grande spavento che è stata costretta ad affrontare, l’avventura in uno dei programmi p ...