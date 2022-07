Skriniar e gli altri | è il mercato ricco dei difensori

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 luglio 2022) Milansarà il sacrificato sull'altare del bilancio dell'Inter, la cessione pesante che funge da perno per tutto il calcionerazzurro consentendo di investire non solo sul ritorno di Lukaku, ma anche su una rosa di giovani dalle belle speranze. Matthijs De Ligt svolgerà la stessa funzione in casa Juventus, dove se lo sarebbero volentieri tenuto ma dove hanno dovuto prendere atto della volontà dell'olandese di cambiare aria per provare le emozioni della Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco. A cascata, Inter e Juventus andranno a prendere i sostituti sapendo di non poter sbagliare e disposti, dunque, anche a mettere mano al portafoglio reinvestendo una parte del denaro incassato dalla due cessioni. E così entrano in gioco Gleison Bremer, brasiliano esploso al Torino e che nei mesi scorsi ha concesso un prolungamento sul contratto che ...